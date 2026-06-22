Из «Артека» в Крыму вывезли 46 детей из Пермского края Пермский край один из первых регионов централизованно вывез детей из Крыма Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из «Артека» в Крыму вывезли 46 детей из Пермского края. Такие данные «Новому компаньону» предоставили в министерстве образования региона.

«Пермский край один из первых регионов централизованно вывез детей из Крыма. На момент принятия Указа главы Республики Крым от 22.06.2026 г. в лагере Артек отдыхало 46 наших ребят», — прокомментировали в ведомстве.

В минобре отметили, что вечером того же дня большая часть детей выехали из лагеря. При этом 35 детей уехали на летний отдых во Всероссийский детский центр «Орленок» (расположен на Черноморском побережье Краснодарского края, в 45 км от Туапсе), а семь — вернулись в Пермь.

Ещё четверо детей выедут из «Артека» 26 июня.





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