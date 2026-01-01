ВТБ отчитался о прибыли за пять месяцев 2026 года Поделиться Твитнуть

Елена Майорова / ВТБ

Согласно опубликованной отчётности по МСФО за май и пять месяцев 2026 года Группы ВТБ, чистая прибыль банка за январь—май составила 190,1 млрд руб., на 18,7% меньше, чем годом ранее.

В мае падение оказалось более резким: прибыль сократилась на 59,9% относительно мая 2025 года и остановилась на отметке 27,3 млрд руб. Основная причина снижения финансового результата — структурная перестройка кредитного портфеля: банк сокращает розничные выдачи и наращивает корпоративное кредитование.

На 31 мая объём корпоративных кредитов достиг 18,2 трлн руб. (+5,6% с начала года с учётом валютной переоценки). Розничный портфель уменьшился на 3,3% — до 7,1 трлн руб. Доля кредитов физическим лицам в совокупном портфеле снизилась с 30 до 28%.

Что касается средств клиентов, остатки юрлиц увеличились на 1,4% с начала года, до 14,1 трлн руб., вклады населения, напротив, сократились на 3,2%, до 13,6 трлн. Совокупный объём клиентских средств составил 27,6 трлн руб., снизившись на 0,9% с января.

Операционные показатели выросли, но не компенсировали эффект высокой базы прошлого года. Чистые процентные доходы за пять месяцев достигли 333,2 млрд руб., что втрое превышает результат аналогичного периода 2025 года.

Чистая процентная маржа расширилась с 0,8 до 2,5%. Чистые комиссионные доходы прибавили 17,7% и составили 141 млрд руб. Расходы на резервы снизились на 6,8% — до 93,4 млрд руб. Доля неработающих кредитов незначительно выросла, до 3,6 с 3,5% на начало года, при этом резервы покрывают их с запасом в 148,3%. По словам первого заместителя председателя правления, финансового директора Дмитрия Пьянова, текущие результаты позволяют банку сохранить годовые ориентиры по прибыли и темпам роста. Дальнейшая динамика будет зависеть от макроэкономической ситуации и стоимости фондирования.

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