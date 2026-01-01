АО «Газпром газораспределение Пермь» оштрафовали на 4,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Пермском крае подвели промежуточные итоги реализации программы догазификации. Ключевые вопросы, включая подключение частных домов и предоставление субсидий, обсудили на заседании регионального штаба с участием представителей АО «Газпром газораспределение Пермь», профильных министерств и руководителей муниципальных округов.

Статистика программы в Прикамье показывает следующие результаты: заключено более 80 тысяч договоров на догазификацию. Из них 68 тысяч домовладений уже фактически подключены к сетям, а в 47 тысячах выполнен пуск газа.

Для жителей региона предусмотрены меры финансовой поддержки. Гражданам компенсируют расходы на проектирование, строительно-монтажные работы, а также покупку и установку газового оборудования, плит, счетчиков и пунктов редуцирования на участке.

Контроль за соблюдением правил подключения осуществляет Пермское УФАС. В первом полугодии 2026 года в ведомство поступило более 80 жалоб на нарушения в рамках программы, что в 2,5 раза меньше, чем годом ранее.

За отчетный период антимонопольная служба рассмотрела 13 административных материалов в отношении АО «Газпром газораспределение Пермь» и выписала штрафы на общую сумму 4,5 миллиона рублей. Вмешательство ведомства помогло более чем 20 заявителям решить проблемы и получить доступ к газу.

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