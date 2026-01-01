Эксперты пересматривают прогнозы по снижению ключевой ставки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов назвал решение совета директоров Банка России снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта «существенным действием, принятым против консенсуса», и анонсировал пересмотр траектории прогнозной ставки банком.

По словам Пьянова, ключевым триггером для корректировки прогноза стала позиция Минфина, которая опровергла базовую предпосылку о сбалансированном бюджете. По мнению Минфина, сбалансированный первичный бюджет не будет достигнут вплоть до 2029 года.

Эксперт рассказал, что если ранее ВТБ ожидал снижения ставки на 0,5 п.п. на каждом заседании в 2026 году, то по обновлённому прогнозу из четырёх оставшихся в 2026 году заседаний три завершатся снижением ставки на 0,25 п.п. каждое, а одно — паузой. Таким образом, к концу года ключевая ставка составит 13,5%.

При этом эксперт предупреждает о значительном пересмотре прогнозного диапазона на 2027 год: если ранее средняя ключевая ставка на следующий год оценивалась в 8-10%, то теперь, по оценке ВТБ, диапазон может быть поднят до 10-12%. Согласно расчетам банка, каждый 1% ВВП первичного бюджетного дефицита будет вынуждать ЦБ повышать прогноз средней ключевой ставки на 1-1,5 п.п.

Пьянов предупредил, что на следующем опорном заседании рынки могут ожидать «ещё один холодный душ» — резкий подъём прогнозной ключевой ставки на 2027 год, поскольку именно на среднесрочные ориентиры ЦБ в большей степени реагируют все финансовые рынки.

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