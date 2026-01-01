Прикамская прокуратура помогла пенсионеру вернуть 500 тысяч рублей, украденных кибермошенниками Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По информации прокуратуры Красновишерского района, в ходе проверки соблюдения прав потерпевших по делам о кибермошенничестве выяснилось, что в 2025 году пожилой мужчина, введенный в заблуждение, перевел злоумышленникам свыше 500 тыс. руб.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». В ходе расследования следователи установили владельца банковского счета, на который пенсионер перевел свои сбережения.

Для защиты имущественных прав потерпевшего прокурор района обратился в суд с иском о взыскании с владельца счета суммы неосновательного обогащения. Судебные требования надзорного ведомства были удовлетворены в полном объеме: с владельца счета в пользу пострадавшего взысканы похищенные денежные средства.

В настоящее время прокуратура контролирует исполнение решения суда.

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