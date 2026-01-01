В Перми скоропостижно скончался 36-летний фельдшер скорой помощи Прощание с Максимом Кривощёковым состоится 27 июня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми скоропостижно скончался фельдшер скорой помощи Максим Кривощёков. Ему было 36 лет. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на информацию от городской станции скорой медицинской помощи.

Он посвятил работе на Мотовилихинской подстанции скорой помощи почти 16 лет. За годы службы зарекомендовал себя как надежный профессионал, который всегда внимательно и тактично общался с пациентами.

В коллективе его запомнили как спокойного, доброго и умного человека. Сотрудники подстанции отмечают, что Максим неизменно оставался вежливым и внимательным к людям.

Прощание с Максимом Кривощёковым состоится 27 июня. Церемония начнется в 12:20 по адресу: ул. Грачёва, 12.

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