Инвесторы до 30 лет предпочитают защитные активы и ИИ-консультанта Поделиться Твитнуть

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Анализ около 1 млн портфелей инвесторов в возрасте до 30 лет показал перевес в сторону облигаций, фондов и сервисов с ИИ-сопровождением. Такие данные к Дню молодёжи приводят аналитики ВТБ Мои Инвестиции.

По их словам, тренд совпадает с рынком в целом. По оценке Банка России, доля паевых фондов в портфелях розничных инвесторов в первом квартале 2026 года выросла с 17 до 19% — частные инвесторы наращивают долю инструментов с управляемым риском.

Средний портфель инвестора до 30 лет — 279 тыс. руб. Почти половину занимают облигации (46%), ещё 30% — паи фондов, 18% — акции, 6% — денежные средства и драгоценные металлы. Крупнейший инструмент — биржевой фонд денежного рынка «Ликвидность» с долей 22%: его держат как ликвидный резерв с понятной доходностью, чтобы быстро переходить в новые идеи.

По данным аналитиков, молодёжь активнее других возрастных групп осваивает ИИ-сервисы: более 7% инвесторов ВТБ Мои Инвестиции подключили сервис инвестиционного консультирования «Интеллект», и в группе до 30 лет его доля растёт быстрее всего. Самая популярная стратегия у молодых пользователей — «Вечный портфель»: её выбирают 52%, сочетая устойчивую структуру и управление с помощью искусственного интеллекта.

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