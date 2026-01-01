В Пермском крае отец и сын предстанут перед судом за похищение и избиение знакомого Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Пермском крае завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя и его сына. Мужчины обвиняются в похищении человека, угрозе убийством и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Инцидент произошел в октябре прошлого года в Частинском муниципальном округе. По данным следствия, после совместного распития алкоголя 50-летний мужчина, его 22-летний сын и 26-летний потерпевший отправились на автомобиле из д. Шабуры в д. Шлыки. В пути между молодыми людьми вспыхнул конфликт на почве давней ссоры.

Водитель остановил машину, после чего он и его сын напали на пассажира. Злоумышленники повалили мужчину на землю и начали наносить ему множественные удары руками, ногами и автомобильной запчастью по голове и телу. Расправившись, они приставили к горлу потерпевшего предмет, похожий на нож, и пригрозили убийством.

Затем похитители заперли жертву в багажнике автомобиля и продолжили движение. Находясь в багажнике, мужчина смог связаться по телефону с родственником, сообщить о произошедшем и передать примерное направление, в котором везут его преступники. Спустя несколько километров фигуранты снова остановились, достали пленника и возобновили избиение. В этот момент на место подъехал родственник пострадавшего. Он пресек противоправные действия и увез жертву домой, после чего вызвал скорую помощь и полицию. Самих подозреваемых задержали по горячим следам.

В рамках расследования следователи Очерского межрайонного следственного отдела СК России по Пермскому краю провели ряд очных ставок, проверок показаний на месте, а также необходимые судебно-медицинские и биологические экспертизы. Установлено, что в результате действий преступников потерпевшему был причинен легкий вред здоровью.

Собранная доказательственная база признана достаточной. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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