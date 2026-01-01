При поиске транспортной компании большинство МСП Перми ориентируются на цену Рост спроса на грузоперевозки свидетельствует об оживлении деловой активности в стране Поделиться Твитнуть

Кадр из видео. Госавтоинспекция Пермского края

При выборе транспортной компании большинство представителей малого и среднего бизнеса в Перми (67%) уделяют первостепенное внимание цене. На втором месте по важности стоит аккуратность доставки и сохранность груза (55%). Скорость доставки не является основным критерием при первом обращении, однако она остаётся значимым конкурентным преимуществом на рынке. Эти выводы были сделаны аналитиками «Авито Услуги» и ГК «Деловые Линии» на основе совместного опроса предпринимателей.

Основные причины отказа от услуг перевозчиков, по мнению респондентов, включают отсутствие гарантий сохранности груза (58%) и неясные условия сотрудничества (57%).

В среднем клиенты готовы потратить около 5500 руб. на грузоперевозки, при этом 42% не готовы переплачивать, а 54% согласны на доплату не более 20% от базовой стоимости.

Исследование также показало, что логистический рынок постепенно развивается: по данным «Авито Услуг», в первой половине июня 2026 года спрос на грузоперевозки в России вырос почти на 10%. В Перми 56% предпринимателей уже пользуются такими услугами, а ещё 9% планируют воспользоваться ими в ближайшее время. Чаще всего необходимость в перевозках возникает при покупке крупногабаритных товаров (55% опрошенных).

«Рост спроса на грузоперевозки свидетельствует об оживлении деловой активности и потребительского спроса в стране. Люди и бизнес стали более активно перемещать товары между городами. Клиенты стали более прагматичными: они тщательно сравнивают предложения и ищут оптимальное сочетание цены и гарантий сохранности груза. Прозрачность условий и фиксированная стоимость становятся такими же важными конкурентными преимуществами для перевозчиков, как и скорость доставки», — подчеркнула Евгения Лазарева, руководитель бизнес-направления «Транспортные услуги» на «Авито Услугах».

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