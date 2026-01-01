Пермское ТСЖ отсудило у жилищного кооператива земельный участок Причиной конфликта суд назвал некачественные кадастровые работы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Арбитражном суде Пермского края вынесено решение по иску товарищества собственников жилья (ТСЖ) в Мотовилихинском районе Перми к жилищному кооперативу. ТСЖ требовало освободить незаконно занятую часть земельного участка, демонтировать забор, автостоянку и детскую площадку, а также вернуть территорию в первоначальное состояние, чтобы она могла быть использована законным собственником.

Жилищный кооператив подал встречный иск. В нём он утверждал, что фактические границы спорного участка отличаются от тех, что указаны в правоустанавливающих документах. Кооператив также требовал признать и установить границы участка по его фактическому использованию в течение более 15 лет.

Для выяснения всех обстоятельств дела была проведена экспертиза. Её результаты показали, что реальные границы участков не совпадают с данными Росреестра. Эти расхождения были признаны следствием некачественных кадастровых работ, а не ошибок в реестровых документах. Суд также разъяснил, что длительное фактическое использование земли само по себе не даёт прав на неё, если она находится в публичной собственности. Ранее у кооператива была возможность официально оформить землю, но эти права они не использовали.

Учитывая все обстоятельства, суд удовлетворил первоначальный иск ТСЖ и обязал кооператив освободить спорную территорию.

Как сообщили в ГУФССП России по Пермскому краю, приставы уведомили правление кооператива, что в случае несвоевременного выполнения судебного решения будут применены меры принудительного исполнения. В результате земельный участок вернулся во владение ТСЖ.

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