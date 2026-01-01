За 25 июня в Пермском крае потушили десять пожаров Поделиться Твитнуть

Главное управление МЧС России по Пермскому краю отчиталось о ликвидации десяти пожаров 25 июня. Три из них произошли в Перми, по одному — в Кунгурском, Нытвенском, Бардымском, Добрянском, Соликамском, Кудымкарском и Пермском муниципальных округах. На пожарах никто не пострадал. Об этом пишет ВЕТТА.

Для предотвращения новых возгораний 25 июня на территории региона работали 290 профилактических групп, в состав которых входили 719 человек. Они осмотрели 3397 жилых домов, провели инструктаж по мерам пожарной безопасности с 5159 жителями, раздали 3947 листовок с правилами поведения при пожаре.

Жителям и гостям Пермского края в МЧС напомнили: при обнаружении признаков пожара следует немедленно сообщить об этом по телефонам «01», «101» или «112».

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