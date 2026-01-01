Жительница Прикамья выплатила 100 тысяч рублей после нападения собаки на ребёнка Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

В Кудымкаре (Пермский край) произошёл инцидент, связанный с нападением собаки на ребёнка. Мальчик катался на велосипеде, когда на него набросилась собака и укусила за ногу несколько раз. В результате пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Как сообщает «Рифей», родители мальчика подали иск в суд против хозяйки собаки. Женщина утверждала, что обе собаки находились на привязи и не могли убежать. Однако, учитывая, что ранее она уже была наказана за подобные случаи, суд постановил взыскать с неё 100 тыс. руб. в пользу пострадавшего.

Как уточнили в ГУФССП России по региону, взыскать положенную сумму приставам удалось после ограничения должницы в праве выезда за пределы РФ, запрета на регистрацию имущества и обращения взыскания на денежные средства банковских счетов.

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