Студентку из Пермского края осудят за дропперство Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В отделении МВД России «Частинское» ведётся расследование уголовного дела, возбуждённого по ст. 187 УК РФ (незаконный оборот платёжных средств). Под подозрение попала 17-летняя жительница Чайковского, которая, по данным следствия, участвовала в незаконной схеме.

По информации полиции, в конце 2025 — начале 2026 года студентка-первокурсница создала расчётный счёт и получила дебетовую карту через мобильное приложение банка. После этого она передала карту и данные для доступа к ней неизвестному лицу.

Девушка призналась, что предложение о лёгком заработке получила через мессенджер. За передачу карты и паролей она получила от неизвестного 1000 руб., хотя ей обещали 7000.

Оперативники Частых выяснили, что в тот же день карта была использована для незаконной транзакции. В Вологодской области мошенники похитили у потерпевшего более 90 тыс. руб., часть из которых была переведена на карту девушки-дроппера в Чайковском.

Сейчас полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить всех участников преступной схемы, включая лицо, вовлекшее несовершеннолетнюю в незаконные действия.

Полиция предупреждает: карты, переданные злоумышленникам, используются для незаконных финансовых операций. Согласно ст. 1102 ГК РФ, сумма средств, переведённых по счёту или карте, переданной в чужое пользование, должна быть возвращена лицу, у которого эти средства были похищены. Ущерб от преступления возмещает лицо, на которое был оформлен счёт или выпущена карта. За несовершеннолетних ответственность несут родители или законные представители.

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