Здания на аэродроме «Фролово» в Прикамье возвращены в федеральную собственность Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Прокуратура Пермского края проверила законность владения административным зданием и складом на территории аэродрома «Фролово», которые находятся в собственности некоммерческой организации. Эти объекты расположены на федеральном земельном участке.

В ходе проверки выяснилось, что некоммерческая организация, арендующая участок, не строила эти здания, поэтому регистрация права собственности на них является незаконной.

Пермский районный суд удовлетворил иск прокуратуры и признал «отсутствующим право частной собственности на объекты на аэродроме». Таким образом, сообщили в надзорном ведомстве, здания должны быть возвращены в федеральную собственность.

После вступления решения суда в законную силу прокуратура края проконтролирует его выполнение.

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