Здания на аэродроме «Фролово» в Прикамье возвращены в федеральную собственность
Прокуратура Пермского края проверила законность владения административным зданием и складом на территории аэродрома «Фролово», которые находятся в собственности некоммерческой организации. Эти объекты расположены на федеральном земельном участке.
В ходе проверки выяснилось, что некоммерческая организация, арендующая участок, не строила эти здания, поэтому регистрация права собственности на них является незаконной.
Пермский районный суд удовлетворил иск прокуратуры и признал «отсутствующим право частной собственности на объекты на аэродроме». Таким образом, сообщили в надзорном ведомстве, здания должны быть возвращены в федеральную собственность.
После вступления решения суда в законную силу прокуратура края проконтролирует его выполнение.
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