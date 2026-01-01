В Пермском крае с поличным задержали браконьера Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В отделе МВД России «Березниковский» было возбуждено уголовное дело по ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов с помощью запрещенных орудий и методов массового истребления). Об этом сообщает пресс-служба краевой полиции.

Мужчина был задержан возле п. Чкалово на выезде с реки Камы. Участковые уполномоченные полиции обнаружили в его автомобиле резиновую лодку, две сети и 13 выловленных рыб.

Задержанный 1961 г.р. заявил, что планировал использовать улов для личных целей.

Ущерб, причиненный водным биоресурсам, оценивается в 12 тыс. руб.

У браконьеров были изъяты запрещенные орудия лова (сети), резиновая лодка и 13 рыб, среди которых были синец, лещ, плотва и густера общим весом 4 кг.

Полиция напоминает, что в Прикамье действует запрет на вылов рыбы во время нереста. Использование любых запрещенных орудий лова строго запрещено. Нарушители могут понести как административную, так и уголовную ответственность. Согласно статье 256 УК РФ, наказание может включать штраф в размере от 300 до 500 тыс. руб., обязательные или исправительные работы до 480 часов или лишение свободы на срок до двух лет.

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