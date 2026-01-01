В пермском госпитале участнику СВО из Казахстана выдали российский паспорт Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В Перми участнику специальной военной операции из Казахстана вручили паспорт гражданина Российской Федерации. Мужчина стал гражданином России за то, что добровольно подписал контракт на военную службу, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Доброволец рассказал, что в его родной стране у него не осталось близких людей, и теперь вся его жизнь связана с Россией. Здесь живут его сестра, лучший друг и любимая девушка.

5 ноября 2025 года Президент России подписал указ, который позволяет иностранным гражданам, заключившим контракт на военную службу, получить российское гражданство. Благодаря этому указу 27-летний доброволец попал в разведывательно-десантную роту.

В марте 2026 года боец получил серьезное ранение. Его эвакуировали в госпиталь, где ему предстоит долгое восстановление. В больнице участнику СВО вручили паспорт.

Как отметили в ведомстве, с начала 2026 года на территории региона Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Пермскому краю 17 иностранцев—участников специальной военной операции приняты в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

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