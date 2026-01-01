На трассах Прикамья строят несколько дополнительных полос Они обеспечат безопасное движение в гору, не создавая заторы на основной проезжей части Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Пермском крае в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» идет строительство дополнительных полос для движения транспорта на дорогах регионального значения, входящих в опорную сеть автодорог, сообщили в минтрансе региона.

Так, в Горнозаводском округе строительство ведется на трассе Горнозаводск — граница Свердловской области, на участке между 3-4 км. Полосы уже готовы, сейчас идёт установка знаков и нанесение разметки.

На этой же трассе, на участке с 6 по 7 км, идет строительство ещё нескольких допполос. Здесь уже расчищена полоса отвода дороги, рабочие устраивают насыпь для обустройства временного проезда и земляное полотно будущих полос.

Оба участка расположены в районе затяжного подъема. Как пояснили в министерстве, дополнительные переходно-скоростные полосы обеспечат безопасное движение в гору, не создавая заторы на основной проезжей части. Благодаря таким полосам грузовой транспорт сможет перестроиться в крайний правый ряд (на новую полосу подъёма), а по основному ходу легковые автомобили получат возможность обогнать транзитный транспорт. Ширина дополнительной полосы на подъёме составляет 3,5 метра.

Параллельно строительство дополнительных полос ведётся на 27-29 км трассы Пермь — Ильинский в Краснокамском округе. Здесь также уже расчищена территория, обустроена временная дорога и сделано основание будущих допполос из щебеночно-песчаной смеси. Также рабочие монтируют звенья новой водопропускной трубы.

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