Инвестиции коммунального оператора в инфраструктуру Перми составили за год 2 млрд рублей Поделиться Твитнуть

ООО «Новогор-Прикамье»

Компания «НОВОГОР-Прикамье» направила почти 2 миллиарда рублей на модернизацию инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Перми. Об этом сообщил главный управляющий директор компании Сергей Касаткин на публичных слушаниях годового отчёта.

В слушаниях приняли участие депутаты Пермской городской думы, представители городской и краевой администраций, контролирующих органов, представители общественности.

«Вся чистая прибыль в размере 1 млрд 385 млн руб. была реинвестирована в обновление инфраструктуры. Это означает, что около 25% выручки компании идет на инвестиции», — отметил Касаткин.

Всего же с начала действия концессионного соглашения (с 2013 по 2025 год) в модернизацию ключевых объектов инфраструктуры компания вложила более 10 млрд руб.

В 2025 году «НОВОГОР-Прикамье» внедрил ультрафиолетовое обеззараживание сточных вод на биологических очистных сооружениях (БОС), стоимостью более 1 млрд руб. Также была проведена реконструкция здания производственного управления на ул. Фрезеровщиков, 50.

В рамках технологического присоединения к городской системе водоснабжения и водоотведения в 2025 году было подключено 52 объекта на сумму более 450 млн руб.. Среди них — реконструкция стадиона «Юность» и ледового дворца «Орленок», строительство ледовой арены в Мотовилихинском районе и др.

В соответствии с пятилетней программой повышения надежности было обновлено более 20 км сетей водоснабжения и водоотведения. Благодаря этим работам удалось снизить количество аварийных отключений воды более чем на 8 часов вдвое, несмотря на увеличение протяженности сетей на 15% за последние три года.

Компания также продолжает улучшать качество обслуживания клиентов: в августе 2025 года было запущено мобильное приложение, которым уже пользуются 40 тыс. человек.

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