Перед собеседованием работодателя проверяют 77% пермяков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

77% жителей Перми проверяют работодателя, прежде чем отправить резюме или пойти на собеседование. И только 12% респондентов не интересуются информацией о компании. Такие данные публикует SuperJob.

Мужчины более тщательно подходят к процессу трудоустройства: 80% из них проверяют работодателя, в то время как среди женщин этот показатель составляет 74%.

Соискатели в возрасте от 35 до 45 лет чаще изучают информацию о компании (82%), в то время как молодежь и старшее поколение делают это реже (72%).

Чем выше доход, тем внимательнее соискатели: среди тех, кто зарабатывает до 150 тыс. руб., информацию о компании изучают 67%, а среди тех, кто получает больше, — 86%.

Чаще всего соискатели читают отзывы сотрудников и проверяют чёрные списки (74%). Финансовые и налоговые отчеты, судебные дела и тендеры изучают 17%. Каждый седьмой выходит на официальный сайт компании (14%). 11% респондентов спрашивают мнение знакомых, 8% анализируют требования вакансий и информацию о компании, по 3% проверяют социальные сети работодателя, возраст компании на рынке и отзывы клиентов о продуктах или услугах. Только 1% интересуется данными о руководителе компании.

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