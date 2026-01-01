В Губахе составили карту укрытий на случай беспилотных и ракетных атак Поделиться Твитнуть

карта с сайта "Управляем вместе"

Глава Губахинского муниципального округа Прикамья Николай Лазейкин сообщил в своих соцсетях о готовности карты укрытий для жителей Губахи на случай беспилотной угрозы.

По его словам, специалисты МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» тщательно изучили этот вопрос и составили перечень заглубленных помещений, которые можно использовать для временного пребывания людей при беспилотных и ракетных атаках.

Интерактивная карта укрытий доступна на региональном портале «Управляем вместе». Карта будет обновляться по мере проверки готовности укрытий.

Кроме того, ведется работа с управляющими компаниями и ТСЖ по размещению информации о ближайших укрытиях на информационных стендах.

«Рекомендую всем ознакомиться с картой и запомнить расположение ближайших защитных сооружений», — написал Лазейкин.

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