В Губахе составили карту укрытий на случай беспилотных и ракетных атак
Глава Губахинского муниципального округа Прикамья Николай Лазейкин сообщил в своих соцсетях о готовности карты укрытий для жителей Губахи на случай беспилотной угрозы.
По его словам, специалисты МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» тщательно изучили этот вопрос и составили перечень заглубленных помещений, которые можно использовать для временного пребывания людей при беспилотных и ракетных атаках.
Интерактивная карта укрытий доступна на региональном портале «Управляем вместе». Карта будет обновляться по мере проверки готовности укрытий.
Кроме того, ведется работа с управляющими компаниями и ТСЖ по размещению информации о ближайших укрытиях на информационных стендах.
«Рекомендую всем ознакомиться с картой и запомнить расположение ближайших защитных сооружений», — написал Лазейкин.
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