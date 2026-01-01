В Октябрьском округе Прикамья продлили выплаты за привлечение контрактников на СВО Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Александра Русанова

Дума Октябрьского муниципального округа продлила действие единовременных выплат за содействие в заключении военных контрактов для участия в спецоперации. Теперь эти выплаты будут действовать до конца 2026 года, в то время как ранее они были запланированы до 30 июня текущего года. Об этом сообщает тг-канал «На местах».

Для привлечения гражданина РФ, зарегистрированного в Пермском крае, предусмотрена выплата в размере 100 тыс. руб., а за привлечение жителя другого региона — 300 тыс. руб. Средства для этих выплат выделяются из резервного фонда администрации округа.

Решение вступит в силу с 1 июля 2026 года.

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