Большинство пермяков готовы потратить на выпускной до 40 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Фото: Правительство Пермского края

В этом году подготовка к выпускным вечерам в школах Перми оказалась более затратной, чем ожидали многие семьи. Согласно исследованию «Альфа-Денег», 54% опрошенных потратили больше денег, чем планировали. У 25% семей итоговая сумма оказалась значительно выше ожидаемой, а у 23% — лишь немного превысила первоначальные расчеты. В результате некоторые семьи были вынуждены временно скорректировать свой бюджет: сократить расходы на досуг, отложить поездку или ремонт.

Подготовка к выпускному включает не только сам вечер, но и другие важные мероприятия, такие как последний звонок, фотоальбомы, сувениры для учителей и наряды для детей. Родители считают самыми значительными статьями расходов одежду, обувь и аксессуары (24% опрошенных), организацию выпускного вечера (19%) и подготовку образа (прическа, макияж, маникюр) — 14%. Для 13% семей важными оказались расходы на фотоальбомы и съемку, а для 9% — подарки учителям и кураторам.

Большинство семей готовы потратить на выпускной 10—40 тыс. руб. 28% опрошенных планируют бюджет в пределах 10—20 тыс. руб., а 23% — в диапазоне 20—40 тыс. Каждый пятый респондент закладывает более 40 тыс. руб.: 17% — 40—70 тыс., а 3% — свыше 70 тыс. Еще 10% пока не определили общую сумму расходов.

Для оплаты выпускного 48% семей используют текущие доходы, 30% — накопления, а каждый десятый респондент сокращал другие статьи бюджета, чтобы уложиться в запланированную сумму. В основном это касалось расходов на развлечения и досуг (28%), реже — походов в кафе, рестораны или заказов доставки (16%), а также поездок на выходные (13%).

Некоторые семьи корректировали и более крупные планы: 27% опрошенных перенесли отпуск или поездку, 16% — ремонт, а 4% — покупку техники, мебели и других товаров для дома.

30% опрошенных считают важным, чтобы их ребенок чувствовал себя наравне со сверстниками. Еще 15% учитывают возможную реакцию других родителей или участников мероприятия. При этом почти каждый пятый респондент не готов ни на чем экономить, если речь идёт о выпускном.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.