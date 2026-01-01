Экскаватор оборвал ЛЭП и оставил без света микрорайон Перми Авария была оперативно устранена Поделиться Твитнуть

В Перми произошёл инцидент, связанный с повреждением линии электропередачи (ЛЭП) в Орджоникидзевском районе. В результате без электричества остались жители части микрорайона Голованово и д. Малые Реки.

Как сообщили в компании «Россети Урал», нарушение произошло из-за несогласованных работ сторонней спецтехникой в охранной зоне электросетевого объекта. Машинист экскаватора дорожной организации, работавший в районе Восточного обхода, оборвал провода воздушной ЛЭП. Инцидент произошёл 24 июня.

Специалисты Орджоникидзевского района электрических сетей оперативно устранили повреждение и восстановили электроснабжение. В настоящее время ведется проверка по факту происшествия.

Представители «Россети Урал» напоминают, что охранные зоны линий электропередачи имеют особые условия пользования. Для обеспечения безопасности установлены зоны с определенными расстояниями от крайних проводов: для ЛЭП 110 кВ — 20 м, для 35 кВ — 15 м, для 6-10 кВ — 10 м, а для ЛЭП до 1 кВ — не менее 2 м.

В этих зонах запрещены любые действия, которые могут повлиять на безопасную работу энергообъектов, затруднить доступ спецтехники, угрожать жизни и здоровью людей или нанести вред окружающей среде. Лица, виновные в нарушении установленных правил, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.

Энергетики призывают руководителей предприятий, организаций и частных лиц заранее согласовывать с электросетевой компанией любые работы в охранных зонах ЛЭП.

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