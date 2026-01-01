Срок потребительского кредита в Пермском крае вырос на 15% Это один из самых высоких показателей в стране Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В мае 2026 года, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), средний срок потребительских кредитов в Пермском крае вырос на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достиг 2,1 года. Для сравнения, в мае 2025 года этот показатель составлял 1,83 года. При этом в апреле 2026 года он составлял 2,22 года.

Среди 30 регионов-лидеров по объему потребительского кредитования в мае 2026 года наибольшие средние сроки кредитов наблюдались в Санкт-Петербурге (2,33 года), Новосибирской (2,29 года) и Омской области (2,24 года). В то же время наименьшие значения были зафиксированы в Республике Саха (Якутия) (1,8 года), Приморском крае (1,93 года) и Нижегородской области (1,99 года).

Наибольший рост среднего срока потребительских кредитов в регионах РФ (среди 30 лидеров по объему кредитования) в мае 2026 года по сравнению с маем 2025-го наблюдался в Саратовской области (+15,6%), Пермском крае (+15,1%) и Воронежской области (+14,8%).

Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ, подчеркнул: «После достижения пиковых значений в августе прошлого года (3 года) средний срок потребительского кредита значительно снизился и стабилизировался на уровне 2,1-2,4 года. Банки продолжают предъявлять высокие требования к качеству кредитных историй заёмщиков, что снижает риск просрочек. Потенциальным заёмщикам рекомендуется внимательно следить за своей кредитной историей, чтобы предотвратить её ухудшение».

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