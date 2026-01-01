В Перми пройдёт трёхдневный баскетбольный фестиваль Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

С 26 по 28 июня на стадионе «Юность» в Перми состоится крупное спортивное событие — баскетбольный марафон, который объединит сразу пять турниров. Любительские команды из региона будут бороться за медали чемпионата и первенства Пермского края по баскетболу 3х3. Также в программе — чемпионат Перми, турнир по уличному баскетболу для семейных команд и соревнования среди участников боевых действий. Об этом информирует газета «Пятница» со ссылкой на министерство физической культуры и спорта края.

Главным событием станет Суперфинал турнира по баскетболу 3х3 среди студентов вузов Приволжского федерального округа. Все матчи будут проходить на 17 площадках, и ожидается участие около 300 команд.

Марафон начнётся 26 июня в 14:00. В субботу, 27 июня, соревнования стартуют в 10:00, а в 17:00 на центральной площадке состоится гала-матч с участием звёзд баскетбола. В воскресенье, 28 июня, игры начнутся в 10:30. Вход на стадион «Юность» будет бесплатным в течение всех дней мероприятия.

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