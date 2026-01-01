В МЧС предупредили жителей Прикамья о сильных дождях и грозах 26 июня Поделиться Твитнуть

По информации Пермского ЦГМС - филиала ФГБУ «Уральское УГМС», 26 июня в отдельных районах Пермского края ожидаются сильные дожди и грозы. В связи с этим Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует жителям соблюдать меры безопасности.

В частности, нужно избегать находиться рядом с деревьями, строительными конструкциями и линиями электропередачи. Также не рекомендуется парковать автомобили вблизи этих объектов.

В случае аварий на электросетях следует отключить все электроприборы и соблюдать правила пожарной безопасности.

Водителей просят выдерживать скоростной режим, безопасную дистанцию, избегать резких маневров и торможений.

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