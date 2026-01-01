Житель Пермского края сорвал вылет рейса в Москву Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

40-летний пассажир, отправлявшийся в Москву на заработки, перед посадкой на самолёт перебрал с алкоголем. Из-за этого его не допустили на борт. В ответ он начал вести себя агрессивно и нецензурно выражаться. На место прибыли сотрудники транспортной полиции и задержали нарушителя. Об этом сообщили сами правоохранители.

Анализ показал, что в крови дебошира было 1,64 мг/л алкоголя.

Оказалось, что это не первый случай, когда мужчина привлекался к ответственности за нарушение общественного порядка.

В отношении него составили три административных протокола.

За время, проведенное в специальном помещении для задержанных, он успел протрезветь. На следующий день его доставили в суд, где приговорили к пяти суткам ареста.

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