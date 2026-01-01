В Перми разработали уникальные рецептуры безглютенового хлеба с высоким содержанием белка Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПНИПУ

Проблема непереносимости глютена затрагивает около 150 млн человек. Единственный способ избежать проблем со здоровьем — исключить глютен из рациона. Однако безглютеновый хлеб, сделанный из очищенных крахмалов, содержит мало белка и клетчатки, быстро повышает уровень сахара и быстро черствеет. Ученые Пермского политеха создали новые рецептуры безглютенового хлеба. В их основе — альтернативные виды муки: гречка, нут, амарант, лен и кунжут. Это позволило увеличить содержание белка и жиров в 2-3 раза, уменьшить углеводы на 30-50% и снизить гликемический индекс.

В рецептуры также добавлены сироп топинамбура и псиллиум, что улучшило вкус, структуру и усвояемость хлеба. Готовые образцы превосходят промышленные аналоги по пищевой ценности и подходят для диабетиков.

Разработанные смеси можно использовать для массового производства безглютенового хлеба, который по вкусу и качеству близок к традиционному пшеничному. Все ингредиенты доступны в России, что делает рецептуры экономически выгодными и легко внедряемыми.

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