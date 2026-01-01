Количество безаварийных водителей в Прикамье увеличилось за год на 3,5% Пермский край занимает третье место в РФ по доле автовладельцев с максимальной скидкой по ОСАГО Поделиться Твитнуть

Изображение создано с помощью нейросети GigaChat

Согласно статистике Российского союза автостраховщиков (РСА), доля автовладельцев с максимальной скидкой по ОСАГО с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025-го достигла 42,9% по всей стране. Это на 6% больше, чем годом ранее, когда данный показатель составлял 37,3%.

В Москве была зафиксирована самая большая доля автовладельцев с максимальной скидкой по ОСАГО за безаварийную езду — 52,8%. На втором месте Санкт-Петербург — 51,3%. Замыкает тройку Пермский край — 49,9%.

Все лидеры увеличили долю безаварийных водителей: в Москве показатель вырос на 1,8 п.п., в Санкт-Петербурге — на 2,9%, в Пермском крае — на 3,5%.

Наименьшая доля водителей с максимальной скидкой зафиксирована в Дагестане (10,8%), Ингушетии (14,8%), Тыве (17,6%) и Чечне (18,8%).

Президент РСА Евгений Уфимцев отметил, что увеличение числа безаварийных водителей связано с ежегодным пересчётом коэффициента бонус-малус, который проводится 1 апреля, а также с ответственным отношением автовладельцев к соблюдению правил дорожного движения.





Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.