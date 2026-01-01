Чемпионат по метанию коровьих лепёшек в Прикамье стартует 11 июля Поделиться Твитнуть

В с. Крылово Пермского края 11 июля пройдёт чемпионат по метанию сухих коровьих лепёшек на дальность под названием «Весёлый коровяк» (0+), сообщает perm.aif.ru со ссылкой на организаторов фестиваля.

Это уникальное событие в России, привлекающее тысячи участников и зрителей из разных регионов и стран. В прошлом году мероприятие собрало несколько сотен участников.

Фестиваль включает не только спортивные соревнования, но и развлечения, связанные с деревенской культурой: мини-футбол, пляжный волейбол, гонки на мотоблоках, самокатах и шестиметровых лыжах, а также бег с коромыслом и тачками.

Программа завершится выступлениями местных творческих коллективов и ночной дискотекой.

Принять участие может каждый желающий. Заявки принимаются на месте в день фестиваля.





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