В Прикамье БПЛА зафиксировал зарастание сельхозугодий Поделиться Твитнуть

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МЧС России по Пермскому краю

Государственный инспектор Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю провел выездное обследование земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 7,07 га в Кунгурском муниципальном округе Пермского края, который находится в долевой собственности трех физических лиц.

В ходе визуального осмотра и съемки с квадрокоптера было выявлено, что весь участок зарастает многолетней сорной травой, а также присутствует сухостой растительности предыдущего вегетационного периода.

Беспилотник позволил получить детализированные снимки и точно зафиксировать нарушение.

Было установлено, что собственники участка не соблюдают требования по защите сельскохозяйственных земель от зарастания многолетними сорняками.

По результатам контрольного мероприятия территориальное управление Россельхознадзора, действуя в соответствии с ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», вынесло правообладателям предостережение о недопустимости нарушения земельного законодательства Российской Федерации.





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