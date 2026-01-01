Парашютистов Прикамья отправили тушить лесные пожары в Томскую область Поделиться Твитнуть

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

В четверг, 25 июня, команда из 15 пожарных-парашютистов из Пермского края отправилась в Томскую область для ликвидации лесных пожаров. Дополнительные силы были переброшены в рамках межрегионального взаимодействия лесопожарных служб по просьбе Томской области. Об этом сообщили в минприроды Прикамья.

С 13 июня в сибирском регионе действует режим чрезвычайной ситуации в лесных массивах. По данным Рослесхоза, на 24 июня в Томской области ведутся работы по тушению более 50 лесных пожаров, которые охватили площадь 40,1 тыс. га.

Пермские специалисты имеют богатый опыт в борьбе с крупными лесными пожарами, напомнили в ведомстве. В прошлом году они помогали в тушении огня в Республике Бурятия. Благодаря межрегиональному сотрудничеству, дополнительные силы могут быстро направляться в регионы с наиболее сложной ситуацией, что позволяет эффективнее защищать леса от огня.









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