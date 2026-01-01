В Пермский край поступило 763 тонны моркови из Киргизии Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

С начала 2026 года в Пермский край было ввезено 762,9 тонны моркови из Республики Киргизия. В аналогичный период прошлого года такие поставки в регион не осуществлялись. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

24 июня специалисты ведомства проконтролировали ввоз очередной партии в 20,6 тонны.

На месте прибытия продукции сотрудники Управления совместно с экспертами Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» проверили сопроводительные документы и взяли пробы. На всю партию были предоставлены фитосанитарные сертификаты.

После карантинного фитосанитарного контроля нарушений обнаружено не было, также не выявлены карантинные организмы. На продукцию составлены акты, подтверждающие её соответствие требованиям и разрешающие использование по назначению.

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