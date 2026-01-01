В Октябрьском округе Прикамья установили размеры участков для ИЖС матерям-героиням Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба минприроды Прикамья

Депутаты представительного органа Октябрьского округа Пермского края определили размеры земельных участков для матерей-героинь и некоторых других категорий граждан. Площадь таких участков составит от 0,06 до 0,15 га. Земля будет выделяться бесплатно для индивидуального жилищного строительства.

Как сообщает тг-канал «На местах», в муниципалитете на эту меру поддержки могут рассчитывать три женщины, удостоенные звания «Мать-героиня». Участки будут выделяться из муниципальных земель и земель, государственная собственность на которые ещё не разграничена.

Закон о предоставлении бесплатных земельных участков матерям-героиням был принят депутатами Законодательного собрания Пермского края в мае текущего года. Согласно документу, земельные участки также выделяются за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Пермским краем.

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