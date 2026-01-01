Пермяков предупредили о фейковых сайтах популярных маркетплейсов Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

Минсвязи Пермского края предупреждает жителей региона о новой схеме мошенничества. Злоумышленники всё чаще создают копии сайтов известных интернет-магазинов, чтобы обмануть людей. На этих поддельных страницах рекламируются популярные товары по сниженным ценам или в рамках акций. Ссылки на такие сайты можно найти на форумах, в соцсетях, а также в электронных письмах и мессенджерах.

Наиболее распространенные мошеннические схемы включают: звонки или сообщения от «службы доставки» с просьбой подтвердить заказ или оплатить дополнительные услуги; запросы на доступ к личному кабинету пользователя через украденные учетные данные; фиктивные розыгрыши, акции и бонусные программы от имени известных торговых площадок; сообщения о проблемах с доставкой заказа или о подозрительной активности в аккаунте; телефонные звонки от «представителей» интернет-магазинов через мессенджеры; уведомления в мессенджерах о неожиданном выигрыше призов и пр.

«Важно помнить, что товары, купленные на поддельном сайте, не дойдут до покупателя — их просто не существует. Люди часто используют одни и те же пароли на разных сайтах, что может привести к их компрометации. Подбирая пароль на одном ресурсе, злоумышленники могут использовать его на других и получить доступ к разным сервисам. Если у вас не установлен самозапрет на кредиты, то двухфакторная аутентификация становится вашим главным защитником», — отмечают в минсвязи.

Чтобы не стать жертвой мошенников, в министерстве советуют проверить информацию через официальное приложение или сайт компании; обратить внимание на адресную строку — там не должно быть опечаток, неправильных логотипов или лишних слов; использовать отдельную карту с небольшой суммой для интернет-покупок.

«Важно помнить, что крупные маркетплейсы, банки и государственные сервисы никогда не запрашивают конфиденциальные данные через мессенджеры или звонки. Чем внимательнее пользователи относятся к своим действиям в интернете, тем меньше шансов у мошенников», — пояснил глава министерства связи Петр Шиловских.

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