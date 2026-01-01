Число посетителей торговых центров в Прикамье уменьшилось на 1% Тенденция к снижению наблюдается не первый год Поделиться Твитнуть

Торговый центр

Константин Долгановский

В январе-мае 2026 года количество посетителей торговых центров в Пермском крае уменьшилось на 1% по сравнению с тем же периодом 2025 года. В среднем по России этот показатель снизился на 2%. Об сообщает Focus Technologies.

Тенденция к уменьшению посещаемости торговых центров наблюдалась и в 2025 году. Тогда, по сравнению с 2024 годом, падение трафика в ТЦ крупных городов Прикамья составило 4%, а по всей России — 3%.

Михаил Васильев из компании Focus Technologies отметил, что за последние годы произошли значительные изменения в поведении потребителей: часть покупок теперь совершается онлайн, а ритейлеры стали более тщательно анализировать эффективность каждой торговой точки.

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