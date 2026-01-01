Михаил Гордеев утверждён в должности начальника транспортной полиции Прикамья Приказ о его назначении доведён до личного состава Поделиться Твитнуть

фото предоставлено Пермским линейным отделом МВД России на транспорте

В четверг, 25 июня, личному составу Пермского линейного отдела МВД России на транспорте был представлен новый руководитель — подполковник полиции Михаил Гордеев.

Приказ о его назначении довел заместитель начальника УТ МВД России по УрФО полковник Дмитрий Кириченко, специально прибывший для этого в столицу региона.

Михаил Гордеев начал службу в органах внутренних дел в 2002 году, занимая должность участкового уполномоченного милиции в Дзержинском районе Перми. В 2010 году перешел в транспортную полицию и на протяжении следующих пятнадцати лет работал в различных должностях уголовного розыска, пройдя путь от оперуполномоченного до начальника угро.

В течение последнего года подполковник Гордеев занимал должность заместителя начальника отдела — начальника полиции, руководя линейным подразделением в статусе врио.

Михаил Александрович окончил краевой филиал Нижегородской академии МВД России и за 24 года службы неоднократно награждался ведомственными наградами и знаками отличия. Он женат и воспитывает сына и дочь.

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