Промпроизводство в Пермском крае показало рост на 0,1% При этом за месяц индекс снизился на 7 процентных пунктов Поделиться Твитнуть

фото: Инспекция труда в Пермском крае

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Индекс промышленного производства в Пермском крае с января по май 2026 года по отношению к аналогичному периоду 2025 года составил 100,1%. В мае 2026 года по сравнению с маем 2025 года он достиг 92,5%, а по сравнению с апрелем 2026 года — 93%. Об этом сообщает Пермьстат.

Индекс добычи полезных ископаемых к маю 2025 года составил 77%, к апрелю 2026 года — 84,7%, а к январю—маю 2025 года — 93,4%.

Индекс обрабатывающих производств равен 100%, 96,3% и 102,5% соответственно.

Пермьстат

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