Магистранты Передовой инженерной школы представили проект по запросам авиапрома Их разработка уже проходит испытания на одном из предприятий Прикамья Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В Передовой инженерной школе «Высшая школа авиационного двигателестроения» (ПИШ ВШАД) на базе ПНИПУ состоялась защита выпускных квалификационных работ. Четыре магистранта направления «Материаловедение и технологии материалов» в формате «Технология как диплом» представили проект, разработанный по реальным запросам авиационной промышленности.

С окончанием магистратуры выпускников поздравил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Глава региона подчеркнул, что Пермский край заинтересован в высококвалифицированных инженерных кадрах и решении задач, которые стоят перед страной в части двигателестроения и освоения космоса.

В пресс-службе краевого правительства сообщили, что разработки магистрантов уже проходят испытания на предприятии «ОДК — Авиадвигатель».

Ректор ПНИПУ Антон Петроченков рассказал, что программы магистратуры вуз разработал и реализует совместно с «ОДК-Авиадвигатель», «ОДК-Пермские моторы» и «ОДК-СТАР». Они направлены на подготовку специалистов в области высокотехнологичного машиностроения. В федеральном рейтинге Передовых инженерных школ ПИШ занимает лидирующие позиции. Этого удалось достичь за счёт уникальной модели подготовки магистров, которая нацелена на практико-ориентированный результат.

«Уверен, что разработки, которые студенты выполнили в формате «Технология как диплом» в рамках своих магистерских диссертаций, найдут достойное применение как в Пермском крае, так и в масштабах всей страны, а их результаты послужат укреплению технологического суверенитета России», — добавил Антон Петроченков.

В этом году Передовая инженерная школа выпустит 51 магистранта. Все они уже трудоустроены, в первую очередь — на «ОДК-Пермские моторы».

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