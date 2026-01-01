В Перми вынесли приговор женщине, мошенническим путем получившей выплаты по соцконтракту Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Ленинский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве при получении социальных выплат в крупном размере.

Установлено, что в 2024 году пермячка решила получить государственную субсидию на открытие собственного дела. Она разработала бизнес-план по прокату одежды для фотосессий и мероприятий, а также оказанию услуг стилиста. Для оформления соцконтракта женщина подала пакет документов, подтвердив статус малоимущей семьи. При этом она намеренно скрыла факт получения 10 млн руб. от продажи автомобиля, так как эти доходы лишили бы ее права на господдержку.

Обман удался, и на реализацию бизнес-плана женщина получила 336 тыс. руб. Из этой суммы она успела потратить 50 тыс. на закупку платьев, обуви, аксессуаров и оборудования, а также 40 тыс. на ноутбук. Оставшиеся средства она хранила наличными.

В ходе судебного заседания подсудимая полностью признала вину, раскаялась и извинилась перед представителем потерпевшей стороны. Она также в полном объеме возместила ущерб, причиненный бюджету Пермского края.

Суд признал женщину виновной по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначил ей наказание в виде штрафа в 60 тыс. руб. Приговор пока не вступил в законную силу.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.