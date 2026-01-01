В Прикамье отменили режим беспилотной опасности
Режим действовал на территории региона с 11:30 по местному времени
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В Пермском крае отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщает министерство территориальной безопасности Пермского края.
Режим действовал на территории региона с 11:30 по местному времени. Все оперативные службы находились в полной готовности. Также жителям напомнили номер экстренных служб — 112.
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