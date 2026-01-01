В Прикамье отменили режим беспилотной опасности Режим действовал на территории региона с 11:30 по местному времени Поделиться Твитнуть

Активно в Пермском крае сегодня используют беспилотники в МЧС.

МЧС России по Пермскому краю

В Пермском крае отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщает министерство территориальной безопасности Пермского края.

Режим действовал на территории региона с 11:30 по местному времени. Все оперативные службы находились в полной готовности. Также жителям напомнили номер экстренных служб — 112.





Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.