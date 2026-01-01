За 2026 год в Прикамье выявлено более 900 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Пермского края подвела итоги работы межведомственной рабочей группы по противодействию незаконному обороту наркотиков за четыре месяца 2026 года. По данным надзорного ведомства, принятые меры позволили повысить эффективность работы правоохранительных органов в регионе.

За отчетный период в Прикамье выявлено более 900 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, расследовано 320 из них. Пресечена деятельность двух подпольных нарколабораторий и 16 организованных групп, сбывавших запрещенные вещества через интернет-магазины.

Ключевым результатом стало уничтожение крупного преступного сообщества, работавшего на территории Перми, Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга, Пермского края и Тюменской области. В группировку входили семь человек, на счету которых 16 эпизодов сбыта. Из незаконного оборота изъято около 12 кг наркотиков.

Всего к уголовной ответственности в крае привлечены более 250 лиц, из них почти 90 — за сбыт. Параллельно ведется работа по привлечению потребителей к административной ответственности: полиция составила свыше 1 тыс. протоколов. По решению судов правонарушители обязаны пройти диагностику, лечение и реабилитацию.

Несмотря на результаты работы силовиков, ситуация с доступностью наркотиков остается напряженной. За четыре месяца 2026 года в Пермском крае зафиксировано 47 отравлений запрещенными веществами, 32 из них закончились смертью. По всем фактам проведены процессуальные проверки, возбуждено 5 уголовных дел по ст. 228.1 УК РФ.

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