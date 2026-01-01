Виновника смертельного ДТП в Перми отправили на принудительное лечение Поделиться Твитнуть

фото: Пермский краевой суд

Летом прошлого года недалеко от д. Песьянка произошло ДТП. 70-летний водитель легкового автомобиля, нарушив правила дорожного движения, столкнулся с автобусом. После столкновения автомобиль отбросило на проезжающий грузовик. В результате аварии фургон-рефрижератор опрокинулся и врезался в другой автобус. Пожилая пара, возвращавшаяся с дачи, погибла на месте. Их подвозил сосед по участку.

Виновника аварии судили. Во время судебного разбирательства была проведена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза. Оказалось, что у мужчины после ДТП развилось психическое расстройство. В связи с этим его освободили от уголовной ответственности и направили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Об этом сообщает «Рифей».

После выздоровления он может быть привлечён к ответственности, если срок давности не истечёт.

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