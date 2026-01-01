В центре Перми 28 июня изменится схема движения общественного транспорта Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Из-за проведения Первенства России по триатлону, с 6:00 до 14:30 в центре Перми изменится движение общественного транспорта, сообщили в городской администрации.

Так, автобусы № 3 и 71 будут следовать до остановки «Театр юного зрителя», разворачиваясь по улицам Сибирская, Екатерининская и Газеты «Звезда». Маршрут № 51 временно будет завершать путь на остановке «ПНИПУ». Автобус № 85 в этот период не будет курсировать.

Ранее власти сообщали о перекрытии движения для всех видов транспорта из-за данного спортивного соревнования.

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