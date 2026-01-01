Депутат заксобрания Прикамья может лишиться мандата по решению суда Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Ленинский районный суд Перми удовлетворил иск прокуратуры, требовавшей досрочно прекратить полномочия депутата Игоря Малых. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье».

Прокуратура обнаружила нарушения: Игорь Малых, являющийся профессиональным депутатом краевого парламента, сдавал в аренду коммерческую недвижимость одной из торговых сетей. По сути, он занимался предпринимательской деятельностью.

Однако депутат не согласен с этим решением и планирует обжаловать его в апелляционной инстанции. Малых считает, что суд не может прекратить его полномочия. «Это компетенция Законодательного собрания Пермского края, которое оснований для такого шага не увидело»,— сказал он.

В заксобрании пояснили, что суд только выносит решение обязать парламент лишить депутата мандата, а решение о сложении полномочий принимает ЗС.

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