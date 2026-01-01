В Прикамье пройдут соревнования по парусному спорту «Строгановская регата» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПАО «Уралкалий»

«Уралкалий» выступил генеральным спонсором краевых детско-юношеских соревнований по парусному спорту «Строгановская регата», которые пройдут 27-28 июня в акватории реки Кама напротив историко-архитектурного комплекса «Усолье Строгановское».

К участию в гонках заявились около 40 спортсменов в возрасте 8-19 лет на яхтах класса «Оптимист», «Луч-радиал», «Луч-мини» и «Ракета». Соревнования пройдут по международным правилам парусных гонок и станут этапом отбора в сборную Пермского края для участия во всероссийских соревнованиях.

Для гостей «Строгановской регаты» на территории историко-архитектурного комплекса будут организованы экскурсии, игровые программы для детей, прогулки на теплоходе. Вместе с современными гоночными яхтами зрители увидят на плаву точную копию исторического струга XVI века.

Андрей Силаев, заместитель генерального директора — директор по безопасности ПАО «Уралкалий»:

— «Строгановская регата» при поддержке «Уралкалия» проводится в Усолье с 2006 года. Компания помогает создавать условия для активного и здорового образа жизни, особенно среди молодёжи, формирует благоприятную социальную среду. Фестиваль водных видов спорта наряду со «Строгановской милей» привлекает спортсменов и гостей со всего Пермского края и остаётся одним из масштабных событий Усолья.

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