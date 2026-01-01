Движение в центре Перми перекроют из-за Первенства России по триатлону Поделиться Твитнуть

28 июня в Перми состоится Первенство России по триатлону для спортсменов до 23 лет. В мероприятии примут участие более 100 юношей и девушек из разных уголков страны, сообщает ВЕТТА со ссылкой на правительство региона.

Из-за соревнований в центральной части города будут введены ограничения на движение всех видов транспорта.

С 7:00 27 июня до 14:30 28 июня будет запрещена остановка и стоянка на улицах Монастырской, 25 Октября и Советской и на Комсомольском проспекте.

В сам день соревнований, 28 июня, с 6:00 до 14:30 движение будет полностью закрыто на площади Трёх столетий, а также на улицах Монастырской, Горького, Советской, 25 Октября и Комсомольском проспекте.

Водителям рекомендуется заранее планировать свои маршруты.

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