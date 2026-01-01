Сотрудница филиала «Азот» удостоена Почётной грамоты Минпромторга России Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Начальник участка цеха водоустойчивой аммиачной селитры филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в г. Березники Людмила Калинина награждена Почётной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и значительный вклад в развитие химической промышленности.

Свой профессиональный путь в отрасли Людмила Алексеевна начала в 1984 году на Березниковском химическом заводе. В филиале «Азот» работает с 2007 года. За годы работы прошла путь от аппаратчика окисления до начальника участка цеха водоустойчивой аммиачной селитры.

Более 40 лет трудовой деятельности Людмила Калинина посвятила развитию химического производства. При её непосредственном участии реализованы проекты по модернизации производственных мощностей, техническому перевооружению установки приготовления аммиачной воды, реконструкции узла погрузки аммиачной селитры, внедрению современных технологических решений и освоению новых видов продукции.

Коллеги отмечают высокий уровень профессиональной подготовки Людмилы Алексеевны, ответственность, умение эффективно решать производственные задачи и выстраивать конструктивное взаимодействие с коллективом. Для молодых работников она является наставником и примером преданности выбранному делу.

Сергей Кылосов, начальник цеха № 3 филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— Людмила Алексеевна пришла в наш коллектив уже опытным и квалифицированным специалистом. За годы работы она зарекомендовала себя как настоящий профессионал, способный эффективно решать самые сложные производственные задачи. Сегодня она один из ключевых сотрудников цеха, на которого всегда можно положиться. Людмила Алексеевна пользуется заслуженным уважением коллег, активно участвует в жизни предприятия и умеет находить подход к людям. Для нашего коллектива большая удача работать рядом с таким специалистом.

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