В Сиве Пермского края на работницу фермы упали ворота Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В Сиве прокуратура добилась компенсации морального вреда для работницы сельхозпредприятия, пострадавшей на производстве, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Несчастный случай произошёл из-за плохого состояния входной группы на территории животноводческого комплекса.

При открытии ворот для проезда техники дверная конструкция потеряла устойчивость и упала на сотрудницу.

В результате инцидента женщина получила травмы.

После рассмотрения иска, поданного прокурором в интересах пострадавшей, суд обязал работодателя выплатить ей компенсацию в размере 150 тыс. руб. за моральный вред.

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