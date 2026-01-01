В Сиве Пермского края на работницу фермы упали ворота
В Сиве прокуратура добилась компенсации морального вреда для работницы сельхозпредприятия, пострадавшей на производстве, сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Несчастный случай произошёл из-за плохого состояния входной группы на территории животноводческого комплекса.
При открытии ворот для проезда техники дверная конструкция потеряла устойчивость и упала на сотрудницу.
В результате инцидента женщина получила травмы.
После рассмотрения иска, поданного прокурором в интересах пострадавшей, суд обязал работодателя выплатить ей компенсацию в размере 150 тыс. руб. за моральный вред.
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