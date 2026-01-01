Прокуратура обнаружила в Пермском крае нарушения при добыче полезных ископаемых Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края / t.me/prokpermkrai

Сотрудники Березниковской межрайонной природоохранной прокуратуры проверили, как соблюдается законодательство при геологическом исследовании, разведке месторождений, добыче, обработке и транспортировке стратегических минеральных ресурсов в Горнозаводском, Соликамском, Красновишерском муниципальных округах и в городе Березники. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что некоторые компании не соблюдают условия лицензий на добычу полезных ископаемых и требования проектной документации. Они не выполнили запланированные геологоразведочные работы, не добыли необходимое количество ресурсов, отклонились от проектных решений, не провели рекультивацию нарушенных земель и несвоевременно или недостоверно представили отчетность о недрах.

По итогам проверок руководителям организаций были направлены предписания. Природоохранный прокурор возбудил дела об административных правонарушениях против ответственных должностных лиц по ст. 7.3 (ч. 2), 8.1 и 8.10 КоАП РФ. Эти дела переданы на рассмотрение в соответствующие органы.

Контроль устранения нарушений и выполнения требований природоохранного прокурора продолжается.

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